العراق يسجل 3691 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم الاثنين، تسجيل 48 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 10671 حالة.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إلى تسجيل 3691 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 455 ألفاً و398.

ولفتت إلى أن 3244 مصاباً تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 384 ألفاً و593.