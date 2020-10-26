أكثر من 60 مليون أميركي أدلوا بأصواتهم في الاقتراع المبكر

أظهرت بيانات (مشروع الانتخابات الأميركية)، اليوم الاثنين، أن أكثر من 60 مليوناً أدلوا بأصواتهم في انتخابات الرئاسة قبل ثمانية أيام من موعد الاقتراع، وذلك في تصويت متجاوز للأرقام القياسية يمكن أن يسفر عن أعلى إقبال خلال أكثر من قرن.

والإحصاء هو أحدث إشارة إلى الاهتمام الكبير بالسباق بين الرئيس دونالد ترامب المنتمي إلى الحزب الجمهوري ومنافسه الديمقراطي جو بايدن. كما يشير إلى رغبة الناخبين في الحد من خطر التعرض للإصابة بكوفيد-19 الذي أودى بحياة 225 ألفا في الولايات المتحدة.