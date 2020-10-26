"التحالف" يعترض ويدمر ثالث طائرة "مفخخة" أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه المملكة

أعلنت القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" اعتراض وتدمير ثالث طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة منذ فجر اليوم.

وأكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، في بيان صدر اليوم، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.