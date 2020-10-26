الولايات المتحدة ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم الاثنين، إن اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا خطوة شجاعة.

وأضاف بومبيو، الذي وصل إلى الهند وهي أول محطة في جولته الآسيوية، أن من المهم أن تساند كل الأطراف المعنية نجاح المحادثات التي تتوسط فيها الأمم المتحدة.

وأوضح، في بيان: «نشيد بالقيادات الليبية من الجانبين لاتخاذ تلك الخطوة الشجاعة».

وأكد وزير الخارجية الأميركي أنه يجب على كل المقاتلين الأجانب مغادرة ليبيا خلال 90 يوماً، بما يتماشى مع الاتفاق.

وتوصل الليبيون إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة من الأمم المتحدة.