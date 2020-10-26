وزير خارجية فرنسا: الحوار مع الإرهابيين في مالي مستحيل

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الاثنين: إن من المستحيل إجراء حوار مع التنظيمات الإرهابية في مالي.

أعلن وزير الخارجية الفرنسي، من العاصمة المالية باماكو، حيث يقوم بزيارة، أمام الصحافة: «لنقُل الأمور بوضوح كبير: هناك اتفاقات السلام (...) ثمّ هناك المجموعات الإرهابية التي لم توقع اتفاقات السلام (...) الأمور بسيطة».

ولدى سؤاله عن احتمال عقد حوار مع التنظيمات المرتبطة بالقاعدة وتنظيم داعش الإرهابيين، أجاب أن موقف فرنسا هو أيضاً موقف «دول مجموعة الساحل، إنه موقف المجتمع الدولي وموقف مجلس الأمن».

وإيف لودريان هو أول مسؤول فرنسي كبير يزور مالي منذ الانقلاب في 18 أغسطس الماضي.

إلى جانبه، ذكّر رئيس الوزراء المالي الانتقالي مختار عوان فوراً بأن «الحوار الوطني الشامل»، وهو مشاورات وطنية واسعة النطاق عُقدت في أواخر العام 2019 في مالي، «أشار بوضوح إلى ضرورة عرض الحوار مع التنظيمات المسلحة».

وتعود مسألة الحوار مع الجماعات المسلحة بشكل منتظم إلى النقاش حول منطقة الساحل.

في فبراير الماضي، أعلن الرئيس المالي السابق إبراهيم أبو بكر كيتا، الذي أُطيح به في 18 أغسطس، فتح قنوات محادثات مع بعض الجماعات المسلحة في مالي.

وفي أواخر أكتوبر الماضي، اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في مقابلة مع صحيفة «لوموند» الفرنسية، أن الحوار محتمل مع بعض الجماعات المسلحة. وقال: «هناك الكثير من الجماعات التي يمكن أن نتحدث معها، ويمكن أن تكون لديها مصلحة في عقد هذا الحوار، كي تصبح جهات سياسية فاعلة في المستقبل».