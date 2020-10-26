السعودية تسجل 357 إصابة جديدة بـ«كورونا» و17 وفاة

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الاثنين تسجيل 17 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 5313 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم إلى تسجيل 357 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 345 ألفاً و 232 حالة.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 361 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 331 ألفاً و 691.