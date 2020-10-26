«قوات التحالف» تدمر اليوم ثاني طائرة «مفخخة» أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة

أعلنت القوات المشتركة للتحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» اعتراض وتدمير ثاني طائرة من دون طيار «مفخخة»، أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة منذ فجر اليوم.

وأكد العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، في بيان صدر اليوم الاثنين، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار «مفخخة»، أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.