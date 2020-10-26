فلسطين تسجل 542 إصابة جديدة بـ«كورونا» و6 وفيات

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الاثنين، تسجيل 542 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وست حالات وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، فيما قالت الحكومة إنها لا تريد العودة إلى الإغلاق الشامل.

‭‭ ‬‬وقالت الكيلة في بيان: إن قطاع غزة سجل أعلى عدد بين الإصابات الجديدة بواقع 152 إصابة.

وأوضحت الوزيرة أن 40 مريضاً يرقدون «في غرف العناية المكثفة، بينهم ستة على أجهزة التنفس الاصطناعي».

وقال محمد اشتية رئيس الوزراء: «المعركة مع الفيروس باتت على أبواب بيوتنا هذا الشتاء، وهذا يتطلب منا درجة عالية من الالتزام الصارم بتدابير الوقاية بالتباعد الجسدي وارتداء الكمامات».

ودعا في تصريحات له اليوم خلال جلسة الحكومة الأسبوعية في رام الله، إلى «اعتبار هذه التدابير بمثابة فرض عين على كل واحد منا لحماية أنفسنا وحماية أحبتنا ومجتمعنا من الإصابة بالفيروس».

وقال اشتية: «اضطررنا خلال الأسابيع الماضية لإغلاق بعض المناطق في المحافظات التي ارتفعت فيها معدلات الإصابة، ولا نريد العودة للإغلاق الشامل».

وأضاف: «حافظنا على عودة أبنائنا إلى مقاعد الدراسة وفق برنامج هجين يزاوج بين التعليم الوجاهي والتعليم عن بعد، ذلك لأننا لا نريد أن يكون أبناؤنا ضحية للفيروس».

وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بين الفلسطينيين منذ ظهور الجائحة في مارس آذار الماضي بلغ ‭‭‭‭‭62588‬‬ إصابة تعافى منها ‭‭55322‬‬‬‬‬ وتوفي ‭‭525‬‬‬‬‬‬‬‬.



