إيران تسجل 5960 إصابة جديدة بكورونا



أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الاثنين، تسجيل 337 حالة وفاة و5960 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأعلنت الوزارة اليوم أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع ليتجاوز 574 ألفاً.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، وصل إلى 32 ألفاً و953 حالة.

ولفتت إلى أن 4982 من المصابين بكورونا في وضع حرج، بينما تجاوز عدد المتعافين 459 ألفاً، وفقاً لما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

ووفقاً للبيانات التي تجمعها جامعة جونز هوبكنز، فإن إيران تأتي في المرتبة الـ13 عالمياً من حيث إجمالي عدد الإصابات المسجلة بكورونا.



