في دفعة لترامب.. ترقب تثبيت تعيين باريت في المحكمة العليا اليوم

رغم تراجع شعبيته في استطلاعات الرأي قبل أسبوع على موعد الانتخابات الرئاسية، سيحتفل الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الأرجح بنصر كبير للمحافظين يتمثّل بتثبيت شخصية ثالثة من مرشحيه في المحكمة العليا.

وبات من شبه المؤكد أن تصبح أيمي كوني باريت القاضية التاسعة في أعلى محاكم البلاد، بعد إخفاق الديموقراطيين في عرقلة العملية المثيرة للجدل في مجلس شيوخ منقسم بشدة.

وفي جلسة عقدت الأحد، وهو أمر نادر الحصول، تمكنت الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ من تخطي مماطلة الديموقراطيين في هذا الملف، إذ تقرر في تصويت جاءت نتيجته 51 مقابل 48، تحديد موعد لجلسة التصويت النهائي مساء الاثنين.

وقال زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل أمام المجلس: «بحلول مساء الغد سيكون لدينا عضو جديد في المحكمة العليا الأميركية».

وأضاف: «لن يتمكن الجانب الآخر من فعل الكثير حيال ذلك لفترة طويلة قادمة».

ومن شأن تثبيتها في المقعد الذي شغر في 18 سبتمبر بوفاة القاضية روث بادر غينسبورغ، أن يمنح المحافظين غالبية ستة أصوات مقابل ثلاثة في أعلى هيئة قضائية أميركية.

ويحذّر الديموقراطيون من أن باريت (48 عاماً) قد تصوّت لصالح إلغاء نظام الضمان الصحي «أوباماكير» الذي ساهم في حصول ملايين الأميركيين على ضمان صحي، وربّما تنسف قراراً تاريخياً يعود للعام 1973 يضمن الحق في الإجهاض.

ويشعر الديموقراطيون بالغضب إزاء مسار العملية. وعرقل الجمهوريون في مجلس الشيوخ تعيين مرشح باراك أوباما للمحكمة العليا في مارس 2016، معتبرين موعد ذلك قريب جداً من انتخابات ستجرى بعد ثمانية أشهر.

لكن عندما أعلن ترامب ترشيح باريت قبل 38 يوماً على انتخابات 2020، رحب الجمهوريون بالخطوة.

والأحد وصف زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر الإسراع في عملية تثبيت باريت بأنه «مهزلة» و«وصمة عار ستلاحق هذه الغالبية الجمهورية إلى الأبد».



