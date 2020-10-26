سنغافورة تسجل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في سنغافورة اليوم الاثنين، تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 57 ألفاً و973 حالة.

وأفادت صحيفة «ذا ستريتس تايمز» نقلاً عن وزارة الصحة في سنغافورة، بأن الاصابات الجديدة تتضمن حالتين لشخصين قادمين من الخارج، بالإضافة إلى شخص مقيم في أحد المساكن الخاصة بالعاملين في البلاد.

وأضافت الوزارة أنه من المقرر أن يتم الاعلان عن مزيد من التفاصيل مساء اليوم الاثنين.

وقد تعافى 57 ألفاً و843 شخصاً من المرض في سنغافورة، كما تم تسجيل 28 حالة وفاة ناتجة عن الإصابة بمرض «كوفيد-19».