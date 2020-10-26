كابوس «كورونا» يطارد الاقتصاد العالمي ويدفع الملايين إلى الفقر المدقع

قفزات كبيرة لأعداد الإصابة بفيروس كورونا، وأرقام قياسية تحطم بعضها البعض يومياً، عادت معها العديد من دول العالم لتفرض إجراءات صارمة في محاولة لاحتواء تفشي الجائحة بصورة أكبر.

ووسط دراسات هنا وأخرى هناك، تتحدث عن موعد لقاح أو علاج منتظر لتخليص العالم من هذا الكابوس، الذي أودى بحياة ما يقرب من مليون وربع المليون شخص، وبلغت حصيلة إصاباته أكثر من اثنين وأربعين مليون حالة، لا يزال العالم يلهث وراء هذا الأمل.

في هذا السياق أقرت الولايات المتحدة رسمياً استخدام ريمديسيفير كأول عقار توافق عليه إدارة الغذاء والدواء الأميركية (إف دي إيه)، لعلاج مصابي كورونا، في خطوة تشير إلى ثقة الحكومة الأميركية في استخدامه الآمن والفعال للمرضى في المستشفيات.

وتتواصل رحلة البحث عن بصيص أمل لتخليص البشرية من هذا الضيف الثقيل، إلا أن واقع الأمر هو ازدياد مطرد في أعداد الإصابات والوفيات، يلقي بظلال قاتمة على اقتصاد العالم والأوضاع المالية لسكان الكرة الأرضية برمتها.

ويقدر البنك الدولي أن ما بين 703 ملايين و729 مليون شخص حول العالم يعيشون الآن في فقر مدقع، وأن العدد قد يرتفع أكثر عام 2021، بينما كان البنك قد قدر قبل جائحة كورونا أن عدداً من سوف يعيشون في فقر مدقع في عام 2020 يبلغ 615 مليوناً.

وقارنت كارولينا سانشيز بارامو، المسؤولة بالبنك الدولي، هذه الصورة القاتمة التي وصفتها بأسوأ نكسة منذ جيل بأكمله، بالوضع إبان الأزمة المالية العالمية عام 2008، مشيرة إلى أن تداعيات جائحة كورونا أثبتت أنها أكثر انتشاراً ووطأة.

ويرى خبراء أنه من المرجح أن يؤدي تصاعد الفقر المدقع إلى تلاشي الآمال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة في الدول الفقيرة والنامية والأسواق الناشئة، وحذر البنك الدولي من أن كورونا والصراعات حول العالم وتغير المناخ، سيجعل إنهاء الفقر بحلول عام 2030 حلماً بعيد المنال.



