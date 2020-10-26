تجدد القتال في ناجورنو قرة باغ يهدد الهدنة

تبادلت أرمينيا وأذربيجان الاتهامات، اليوم الاثنين، بانتهاك وقف إطلاق النار الجديد الذي توسطت فيه الولايات المتحدة لوقف القتال في جيب ناجورنو قرة باغ الجبلي، مما يثير الشكوك حول فرص نجاح أحدث مسعى دولي لإنهاء الاشتباكات الدائرة منذ نحو شهر.

ودخلت ثالث هدنة، في غضون أسبوعين، حيز التنفيذ الساعة الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي (0400 بتوقيت جرينتش). وخلال دقائق، قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان إن القوات الأرمينية قصفت قرى في منطقتي تارتار ولاتشين.

ونفت وزارة الدفاع في ناجورنو قرة باغ ذلك، وقالت إن القوات الأذربيجانية شنت هجوماً صاروخياً على مواقع عسكرية أرمينية على الجانب الشمالي الشرقي من خط التماس.

وذكرت وزارة الدفاع الأرمينية في بيان أن أذربيجان انتهكت وقف إطلاق النار حوالي الساعة 9:10 صباحاً بالتوقيت المحلي.