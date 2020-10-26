إندونيسيا تسجل 3222 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإندونيسية اليوم الاثنين تسجيل 3222 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتعد هذه أدنى حصيلة إصابات يومية بالفيروس يتم تسجيلها منذ 14 سبتمبر الماضي.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس 392 ألفاً و934 حالة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزارة القول، إنه تم تسجيل 112 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 13 ألفاً و411 حالة.