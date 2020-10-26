رئيسة حزب ميركل تقترح إرجاء المؤتمر العام بسبب جائحة كورونا



اقترحت رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني، أنيجريت كرامب-كارنباور، إرجاء انعقاد المؤتمر العام للحزب، الذي كان مخططاً عقده في 4 ديسمبر المقبل في شتوتجارت، إلى الربيع المقبل، بسبب جائحة كورونا.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الاثنين، من مصادر مشاركة في المشاورات التي تجريها قيادة الحزب المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، أن المجلس التنفيذي للحزب سيقرر في إطار اجتماعه المغلق مستهل العام الجديد في 16 يناير المقبل، ما إذا كان ومتى من الممكن عقد المؤتمر العام بالحضور الشخصي الربيع المقبل، أو ما إذا كان من الضروري إجراء تصويت عبر البريد لانتخاب قيادة جديدة للحزب.

ويُنظر إلى الفائز في قيادة الحزب المسيحي الديمقراطي باعتباره المرشح الأوفر حظاً لخلافة ميركل في منصب المستشارية خلال الانتخابات التشريعية، المقرر إجراؤها العام المقبل.

وأثارت جائحة كورونا شكوكاً حول إمكانية عقد المؤتمر في كانون أول/ديسمبر المقبل.

وشهدت ألمانيا مؤخراً ارتفاعاً حاداً في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد مع بداية الطقس البارد، وسجل معهد «روبرت كوخ» للسيطرة على الأمراض مطلع هذا الأسبوع أكثر من 14 ألف حالة إصابة يومية جديدة.

ودعت ميركل المواطنين في عطلة نهاية الأسبوع إلى تجنب السفر وتقليل الاختلاط بالآخرين.



