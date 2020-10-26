العراق.. القبض على عنصرين من "داعش" في كركوك

أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية اليوم الاثنين الإطاحة بعنصرين من "داعش" في الحويجة بمحافظة كركوك 250 شمال بغداد.

وقالت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء العراقية(واع)، إن"مفارزها المتمثلة باستخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية ألقت القبض على إرهابيين اثنين بمحافظة كركوك والمطلوبين وفق أحكام الإرهاب لانتمائهما لعصابات داعش الإرهابية".

وأشارت إلى أن الموقوفين ضمن الخلايا النائمة في مايسمى قاطع الفلوجة ولاية كركوك، مبينة أن"خلال التحقيقات الأولية معهما اعترفا بانتمائهما لتلك العصابات الإجرامية وقاما بإيصال معلومات عن تحركات القوات الأمنية لعصابات داعش".

وأضافت أنه"تم إيداعهما التوقيف لاستكمال التحقيق ولاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما".