بومبيو وإسبر يبدآن جولة آسيوية تتضمن الهند

بدأ كبار مسؤولي الخارجية والدفاع في واشنطن اليوم الاثنين، جولة مدتها ستة أيام في دول آسيوية.

وكتب وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، على موقع تويتر: "أستعد لرحلتي إلى الهند وسريلانكا والمالديف وإندونيسيا".

وقال: "أنا ممتن لفرصة التواصل مع شركائنا، لتعزيز رؤية مشتركة لكي تكون هناك منطقة حرة ومفتوحة عند المحيطين الهندي والهادئ، تتألف من دول مستقلة وقوية ومزدهرة."

ومن المقرر أن يجتمع بومبيو ووزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، مع نظيريهما من الهند، سوبرامانيام جايشانكار، وراجناث سينج، غدا الثلاثاء.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قالت في إحاطة إعلامية قبيل بدء الزيارة، إن المناقشات سوف تركز على التعاون العالمي، ورد الفعل تجاه وباء كورونا، والتحديات في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، والتعاون في مجالي الدفاع والأمن.



