إصابات كورونا في فرنسا تصل إلى 1.13 مليون حالة

وصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا إلى 13ر1 مليون حالة، حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الاثنين بتوقيت العاصمة باريس، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في فرنسا وصل إلى 34 ألفاً و673، في حين تعافى من الفيروس حتى صباح اليوم 114 ألفاً و534 شخصاً من المصابين.

وأعلنت فرنسا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل حوالي 39 أسبوعاً.