ترامب وبايدن يبدآن الأسبوع الأخير في حملة الدعاية الانتخابية

يبدأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن اليوم الاثنين الأسبوع الأخير في حملة الدعاية الانتخابية قبل يوم التصويت في الثالث من نوفمبر، في الوقت الذي تتزايد فيه الإصابات بفيروس كورونا.

وفي الوقت نفسه ركز ظهور حالات إصابة بالفيروس بين العاملين مع نائب الرئيس الأميركي مايك بنس الأضواء في سباق الانتخابات على الجائحة.

ولم يتبق سوى ثمانية أيام على يوم الانتخابات، أدلى 59.1 مليون أميركي بالفعل بأصواتهم عملا بإمكانية التصويت المبكر أو بالتصويت من خلال البريد وهو معدل قد يؤدي إلى أعلى نسبة مشاركة في الانتخابات منذ أكثر من قرن وذلك وفقا لبيانات مشروع الانتخابات الأميركية بجامعة فلوريدا.

ويتوجه ترامب اليوم إلى بنسلفانيا وهي من الولايات غير المحسومة التي سيكون لها دور في حسم نتيجة الانتخابات ويعمل المرشحان بهمة على استمالة الناخبين فيها. وسيخطب ترامب في لقاءات جماهيرية في ثلاث مدن بالولاية.

وخلال الأسبوع من المقرر أن يقوم ترامب بعدة رحلات إلى ميشيجان وويسكونسن ونبراسكا وأريزونا ونيفادا.

ومن المتوقع أن يبقى بايدن في ولايته ديلاوير اليوم الاثنين ومن المقرر أن يسافر إلى جورجيا يوم الثلاثاء ويتوقف في أتلانتا وبلدة وورم سبرينجز التي يبلغ عدد سكانها حوالي .400

وكان ترامب قد فاز في هذه الولاية الجنوبية في 2016 بفارق خمس نقاط مئوية تقريبا كما أن ناخبي الولاية لم يؤيدوا مرشحا ديمقراطيا منذ 1992.



ورغم تقدم بايدن بفارق ملحوظ في استطلاعات الرأي على مستوى البلاد، فإن المواقف تبدو أكثر تقاربا في أشد الولايات حساسية مثل فلوريدا وبنسلفانيا التي قد تحسم النتيجة.

وسيشارك الرئيس السابق باراك أوباما يوم الثلاثاء في الدعاية الانتخابية لصالح نائبه السابق بايدن في أورلاندو بولاية فلوريدا.





