كوريا الجنوبية تسجل 119 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم الاثنين، أن كوريا الجنوبية سجلت 119 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المركز القول، إن من بين الحالات الجديدة 94 حالة عدوى محلية، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 25 ألفاً و955 حالة.

وهذه الحصيلة تمثل ارتفاعاً كبيراً مقارنة بالحالات التي تم تسجيلها يومي الأحد والسبت الماضيين وبلغت 61 و77 حالة على التوالي.