الأمم المتحدة ترحب بإعلان وقف إطلاق النار الإنساني بين أرمينيا وأذربيجان

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بالبيان المشترك الصادر الأحد، عن حكومات الولايات المتحدة وأرمينيا وأذربيجان والقاضي بإعلان وقف إطلاق النار الإنساني المتفق عليه والذي سوف يدخل حيز التنفيذ صباح اليوم.

ودعا بيان الأمين العام الأطراف إلى السماح بوصول آمن ودون عوائق للعاملين في المجال الإنساني وإيصال المساعدة والخدمات الإنسانية للمدنيين في وحول منطقة نزاع ناغورنو كاراباخ.