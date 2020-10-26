إصابات كورونا عالمياً تتجاوز 42.84 مليون حالة

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 42.84 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و151596.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات: الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة الولايات المتحدة 224980 8608235 الهند 118534 7864811 البرازيل 156903 5380635 روسيا 26050 1513877 فرنسا 34645 1086497 الأرجنتين 28613 1081336 إسبانيا 34752 1046132 كولومبيا 30000 1007711 المكسيك 88743 886800 بيرو 34095 886214.