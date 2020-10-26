إقليم شينجيانج الصيني يسجل 161 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الاثنين تسجيل 20 حالة إصابة مؤكدة جديدة و161 حالة إصابة بلا أعراض بكوفيد-19 بعد زيادة في حالات الإصابة التي لا تظهر عليها أعراض في منطقة شينجيانغ بشمال غرب الصين.

وأضافت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة جاءت من الخارج.

وذكرت اللجنة أيضاً تسجيل 161 حالة إصابة جديدة دون أعراض منها 138 حالة منقولة محلياً.

وبدأت مدينة كاشغر في منطقة شينجيانغ يوم السبت إجراء اختبارات لنحو 4.75 مليون شخص بعد اكتشاف مريض بدون أعراض في مصنع للملابس.

وسجلت 137 حالة أخرى بلا أعراض في الأحد نتيجة الاختبارات التي تجرى.

وقالت اللجنة إنه في المجمل بلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في بر الصين الرئيسي حتى الآن 85810 حالات بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.