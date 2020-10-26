فيكتوريا الأسترالية بلا إصابات جديدة بكورونا لأول مرة منذ 4 أشهر

لم تسجل ولاية فيكتوريا، والتي تعتبر بؤرة تفشي الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا في أستراليا، أي إصابات جديدة اليوم الاثنين للمرة الأولى منذ 9 يونيو.

ولم تسجل ولاية فيكتوريا، ثاني أكبر ولاية في البلاد من حيث عدد السكان، أيضاً أي وفيات جديدة بالفيروس خلال الليلة الماضية.

وجاءت هذه الأنباء بعد يوم واحد من إعلان رئيس وزراء الولاية دانيال أندروز تأجيل تخفيف القيود بسبب تفش جديد في شمال العاصمة ملبورن.

وتخضع ولاية فيكتوريا لقيود صارمة منذ 2 أغسطس الماضي.

وسجلت أستراليا حتى الآن ما يزيد قليلاً عن 27500 حالة إصابة بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة وهو رقم أقل بكثير من معظم الدول المتقدمة.

وبلغ عدد الوفيات على مستوى البلاد 905 حالات، منهم 817 في فيكتوريا وحدها.