مصر تسجل 143 إصابة جديدة بكورونا و 12 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية مساء الأحد تسجيل 143 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 12 حالة جديدة.

وأفاد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي للوزارة بخروج 90 متعافياً من الفيروس من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 98903 حالات حتى مساء الأحد، وفقا لبيان الوزارة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الأحد هو 106540 حالة و 6199 حالة وفاة.