البرازيل تسجل 231 حالة وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، تسجيل 231 حالة وفاة جراء مرض كوفيد-19 و13493 إصابة بفيروس كورونا المسبب له خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وبذلك تكون البرازيل قد سجلت في المجمل 157134 حالة وفاة وخمسة ملايين و394128 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.

والبرازيل ثاني أعلى دول العالم من حيث حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا بعد الولايات المتحدة، غير أن حالات الإصابات والوفيات اليومية انخفضت بصورة ملحوظة من أسوأ فترة في مايو ويونيو ويوليو.