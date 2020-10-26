أميركا: وقف إطلاق النار في ناغوروني قرة باغ يبدأ اليوم

أعلنت الولايات المتحدة، بدء سريان وقف لإطلاق النار لأسباب إنسانية اعتبارا من يوم الاثنين في القتال الدائر بين أرمينيا وأذربيجان بشأن إقليم ناغورني قرة باغ الجبلي.

وقال بيان مشترك صادر عن وزارة الخارجية الأميركية وحكومتي أرمينيا وأذربيجان إن وقف إطلاق النار سيسري في الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي،اليوم. ‭

‬وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تويتر" تهانينا لرئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان ورئيس أذربيجان إلهام علييف، اللذين اتفقا للتو على الالتزام بوقف إطلاق النار الذي يسري عند منتصف الليل. سيتم إنقاذ أرواح كثيرة".

ويأتي هذا الإعلان بعد أن التقى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يوم الجمعة بوزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان في واشنطن في مسعى جديد للسلام.

كما يأتي في أعقاب اجتماع لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، التي تشكلت للتوسط في الصراع بقيادة فرنسا وروسيا والولايات المتحدة.

وقال بيان صادر عن مجموعة مينسك "بحث المشاركون من المجموعة ووزراء الخارجية خلال مناقشاتهم المكثفة تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، والمعايير المحتملة لمراقبة وقف إطلاق النار، وبدء مناقشة العناصر الجوهرية الأساسية لحل شامل".

لكن اشتباكات جديدة اندلعت بين الجانبين، وتبادل الطرفان اللوم في عرقلة تسوية سلمية للصراع.

وقالت مجموعة مينسك إنه تم الاتفاق على الاجتماع مرة أخرى في جنيف في 29 أكتوبر تشرين الأول "لمناقشة جميع الخطوات اللازمة لتحقيق تسوية سلمية لصراع ناغورني قرة باغ والتوصل إلى اتفاق بشأنها والبدء في التنفيذ وفقا لجدول زمني يتم الاتفاق عليه".