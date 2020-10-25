البطريرك الماروني يطالب الحريري بتجنب «الاتفاقيات السرية» في تشكيل حكومة لبنان

بيروت (وكالات)

حث البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، أمس، على تجنب الاتفاقيات السرية وتشكيل حكومة جديدة بسرعة تبدأ في انتشال البلاد من الأزمة المالية.

وفي خطبته الأسبوعية، هنأ الراعي، الحريري، وحثه على إعادة إعمار العاصمة بيروت بعد الانفجار الضخم في الميناء أغسطس الماضي، والذي أودى بحياة قرابة 200 شخص.

وقال الراعي: «تغلبوا على شروط الجماعات السياسية وتجنبوا مستنقع المصالح، احذروا الصفقات الثنائية السرية». وتابع: «الآن انتهت الاستشارات، والمطالب اتضحت، وحاجة البلاد معروفة، وحالة المنكوبين المأساويّة ضاغطة، وشروط الإنقاذ الدولي صريحة، فلا يبقى سوى العجلة في تشكيل الحكومة». كما دعا الراعي، الحريري، إلى العمل مع عون لضمان إحياء الخطة الفرنسية لمساعدة لبنان وإنجاح محادثات لبنان مع إسرائيل، بشأن حدودهما البحرية المتنازع عليها.

ويواجه الحريري تحديات كبيرة في التعامل مع سياسات تقاسم السلطة الطائفية في لبنان، للاتفاق على حكومة يتعين عليها بعد ذلك معالجة قائمة المشاكل، بما في ذلك الأزمة المصرفية وانهيار العملة.

وفي سياق آخر، شهد لبنان، أمس، سلسلة من الحرائق في مناطق مختلفة، طالت محميات للأعشاب البحرية، وبساتين للأشجار المثمرة، وامتدت لتقترب من المباني السكنية.

وعملت فرق فوج الإطفاء في الدفاع المدني اللبناني، على إخماد حريق كبير، شب في محمية صور، الواقعة عند المدخل الجنوبي البحري لمدينة صور البحرية، حيث التهمت النيران مساحات شاسعة من الأعشاب البحرية.

وتعمل عناصر إطفاء بلدية صيدا على إخماد حريق لمساحات واسعة من الأعشاب، اندلع في منطقة الشرحبيل، الواقعة شمال شرق مدينة مدينة صيدا. وتعمل فرق أخرى على إخماد حريق آخر، يمتد على مساحة واسعة للطريق السريع المؤدي إلى الجنوب اللبناني. وتسبب حريق آخر في منطقة البابلية، بأضرار فادحة، بعد أن شب في بستان للحمضيات والفواكه، إلى أن تم إخماده والسيطرة عليه من قبل فرق الإطفاء.

وتسببت حرارة الطقس والرياح الخماسينية بامتداد حريق شب في بلدة قسطا، ووصل بالقرب من المباني السكنية، حيث عملت فرق الإطفاء والسلطات المحلية على إخماد النيران ومنع تمددها.