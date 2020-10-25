فرنسا تسجل 52 ألف إصابة جديدة بـ«كورونا»

قالت وزارة الصحة الفرنسية، في بيان اليوم الأحد، إن فرنسا سجلت 52010 حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بعد رقم قياسي بلغ 45422 أمس السبت.

وأضافت أن 116 لقوا حتفهم بسبب الإصابة بفيروس كورونا، خلال الفترة نفسها، مقارنة مع 137 أمس السبت.