المغرب تسجل 3020 إصابة جديدة بـ«كورونا»

أعلنت المملكة المغربية، اليوم، تسجيل 3020 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» و2823 حالة شفاء و46 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ«كوفيد - 19»، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة المغربية إلى 197 ألفاً و481 حالة منذ الإعلان عن أول إصابة مارس الماضي ومجموع حالات الشفاء التام إلى 163 ألفاً و195 بنسبة تعافٍ تناهز 82.6 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 3301 حالة.