بايدن: حكومة ترامب رفعت «راية الهزيمة البيضاء» في مواجهة «كورونا»

اتّهم المرشّح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركية، اليوم الأحد، الرئيس دونالد ترامب بالاستسلام في المعركة ضد «كوفيد - 19»، بعدما قال كبير موظفي البيت الأبيض «لن نسيطر على الوباء».

وقال بايدن في بيان، إن تصريح مارك ميدوز مثّل «إقراراً صريحاً بما كانت عليه استراتيجية الرئيس ترامب بكل وضوح منذ بداية الأزمة: التلويح براية الهزيمة البيضاء على أمل أنه من خلال تجاهله، سيختفي الفيروس بكل بساطة. لم يحصل ذلك ولن يحصل».