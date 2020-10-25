إقليم شينجيانج الصيني يسجل 137 إصابة جديدة بكورونا

سجل إقليم شينجيانج في شمال غربي الصين 137 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد- 19، من دون ظهور أعراض عليها، مساء اليوم الأحد.

جاء ذلك بعد أن سجل الإقليم حالة واحدة من دون أعراض، أمس السبت، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأرسلت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم، مجموعة عمل إلى منطقة شينجيانج للاطلاع على إجراءات السيطرة على الوباء.

كانت لجنة الصحة الوطنية بالصين قد أفادت، اليوم الأحد، بأنه حتى يوم أمس السبت، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني 85790 حالة.

وقالت اللجنة إن ما مجموعه 80891 مريضاً غادروا المستشفيات بعد شفائهم، فيما استقر عدد الوفيات عند 4634 شخصا.