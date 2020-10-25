إيطاليا تسجل 21273 إصابة جديدة بكورونا

أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة الصحة في إيطاليا اليوم الأحد تسجيل رقم قياسي جديد في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في يوم واحد، إذ رصدت 21273 حالة و128 وفاة بينما شددت الحكومة القيود أكثر في محاولة لاحتواء رقعة التفشي الآخذة في الاتساع.

وكان رئيس الوزراء جوزيبي كونتي قال في وقت سابق إن المطاعم سيتعين عليها الإغلاق في السادسة مساء إضافة لإغلاق تام لدور السينما وصالات الألعاب الرياضية وحمامات السباحة في إطار مجموعة من الإجراءات لمكافحة الجائحة.

وتخطت وفيات المرض في إيطاليا 37 ألفاً كما تجاوزت الإصابات الإجمالية نصف مليون حالة.