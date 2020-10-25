الجزائر تسجل 263 إصابة جديدة بكورونا

سجلت الجزائر، اليوم الأحد، 263 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة بزيادة 13 حالة عن اليوم السابق، ليصل مجموع الإصابات إلى 56 ألفاً و143 منذ ظهور أول حالة نهاية فبراير الماضي. وأعلن جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا عن رصد 7 وفيات جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1914 كما لفت إلى تعافي 163 مريضا، ليصبح بذلك مجموع الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء 39 ألفا و95. فيما يتواجد 29 مريضاً بمصلحة العناية المركزة.