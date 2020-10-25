إصابة رئيس وزراء بلغاريا بفيروس كورونا

أعلن رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف، اليوم الأحد، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال بوريسوف إنه سبق أن خضع لاختبار الكشف عن الإصابة بالفيروس مرتين وكانت النتائج سلبية.

وكان بوريسوف قد غادر للتو الحجر الصحي في اليوم السابق، بعد أن أصيب نائب وزير بالفيروس.

وأوضح أنه ليس على ما يرام، وأنه بحاجة للبقاء في المنزل للتعافي في الوقت الحالي.

وارتفعت حالات الإصابة في بلغاريا بشكل سريع، حيث أصيب 18 ألفاً و246 شخصا حاليا.

وسجلت البلاد 37562 حالة بشكل إجمالي منذ بدء التفشي إلى جانب حصيلة وفيات بلغت 1084 شخصا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن عدد المرضى الذين نقلوا إلى المستشفيات بوحدات الرعاية المركزة في البلاد بلغ مستوى قياسياً اليوم الأحد.



