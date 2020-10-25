الدنمارك تسجل 945 إصابة بفيروس كورونا

سجلت الدنمارك مستوى قياسياً من الإصابات اليومية بفيروس كورونا، عشية فرض خفض سقف عدد المشاركين في تجمعات عامة.

وسجل معهد الصحة العامة الدنماركي «إس إس آي»، اليوم الأحد، رقماً قياسياً جديداً بلغ 945 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين ساعة الماضية، محطماً الرقم القياسي المسجل يوم الجمعة الماضي، بعدد 825 إصابة.

وكانت الدنمارك قد سجلت قبل أسبوع 451 حالة إصابة خلال مدة أربع وعشرين ساعة.