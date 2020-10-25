مقتل وإصابة 10 أشخاص في انفجار بإقليم بلوشستان الباكستاني

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب سبعة آخرون في انفجار عبوة ناسفة وقع في سوق بضاحية هزاركانجي في كويتا عاصمة إقليم بلوشستان، جنوبي غرب باكستان، اليوم، ويبعد بضعة أميال عن مكان تجمع لتحالف أحزاب المعارضة.

وذكرت الشرطة المحلية أن التحقيقات الأولية تبين أن المادة المتفجرة كانت مخبأة في دراجة نارية.