«قوات التحالف» تدمر اليوم ثاني طائرة من دون طيار «مفخخة» أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه السعودية

أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» اعتراض وتدمير ثاني طائرة من دون طيار «مفخخة» بالأجواء اليمنية، أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة خلال اليوم.

وأكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العقيد الركن تركي المالكي - في بيان صدر اليوم الأحد - أن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم من اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار «مفخخة» بالأجواء اليمنية، أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة، لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة.