الكويت تسجل 708 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في الكويت، اليوم الأحد، تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد جراء المرض إلى 746.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور عبدالله السند اليوم، إنه تم تسجيل 708 إصابات جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 121 ألف حالة و635.

وأشار المتحدث إلى وجود 121 مصاباً يتلقون الرعاية الطبية داخل وحدات العناية المركزة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، في وقت سابق اليوم، أن 661 مصاباً تماثلوا للشفاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من كورونا في الكويت إلى 112 ألفاً و771 حالة.