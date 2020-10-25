فلسطين تسجيل 453 ‭‬إصابة جديدة بكورونا و5 وفيات

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تسجيل 5 وفيات و453 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و360 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا المستجد في فلسطين إن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 88.1% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.1 % ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 41 مريضاً في غرف العناية المكثفة بينهم 8 مرضى موصولون على أجهزة التنفس الاصطناعي.