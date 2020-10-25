فاوتشي: البت في سلامة وفاعلية لقاح كورونا أوائل ديسمبر

قال أنتوني فاوتشي خبير الأمراض المعدية الأميركي اليوم الأحد، إن البت في سلامة وفعالية لقاح مضاد لمرض كوفيد-19 سيكون بحلول أوائل ديسمبر المقبل، لكن من غير المرجح أن يجري أي تطعيم على نطاق أوسع قبل عام 2021.

وقال فاوتشي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "سنعرف ما إذا كان أحد اللقاحات آمناً وفعالاً بحلول نهاية نوفمبر أو بداية ديسمبر".

وتابع "عندما تتحدث عن تطعيم قطاع كبير من السكان ليتسنى لك إحداث تأثير هام في ديناميكيات التفشي، فإن ذلك لن يحدث على الأرجح قبل الربع الثاني أو الثالث من العام (المقبل)".