إيطاليا تشدد القيود بعد تسجيل عدد قياسي من الإصابات بكورونا

ستفرض إيطاليا قيوداً جديدة للحد من فيروس كورونا، بينها إغلاق دور السينما والمسارح، بعد تسجيل أعداد قياسية من الإصابات الجديدة، وفق ما أعلن مكتب رئيس الوزراء جوزيبي كونتي.

وسيتم إغلاق دور السينما والمسارح وصالات الألعاب الرياضية وحمامات السباحة، بينما سيتعين على المقاهي والمطاعم إغلاق أبوابها عند الساعة 18,00، بحسب التدابير التي تم اعتمادها رغم التظاهرات التي خرجت في الأيام الأخيرة، وخاصة في روما.