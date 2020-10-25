طوكيو ترصد 124 إصابة جديدة بكورونا

أكد مسؤولون بحكومة العاصمة اليابانية، طوكيو تسجيل 124 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في العاصمة اليوم الأحد، طبقا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه" اليوم.

وتجاوز الرقم مئة حالة لليوم السادس على التوالي.

وبذلك يرتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في طوكيو حتى الآن إلى 30 ألفا و33 شخصا.

وتدرس الحكومة اليابانية استثناء المسافرين لأغراض العمل، الذين يريدون دخول البلاد لفترة قصيرة تصل إلى 72 ساعة، من الخضوع للحجر الصحي.

وذكرت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية يوم الخميس الماضي أن الحكومة تفكر في تطبيق هذا الاستثناء على المسافرين القادمين من دول ومناطق تم احتواء فيروس كورونا بها بشكل كبير.

وسوف يتعين على المسافرين تقديم ما يفيد بخلوهم من فيروس كورونا وقائمة بالأماكن التي يعتزمون زيارتها.

وقالت الهيئة إن الحكومة تأمل في تطبيق هذا الإجراء مطلع الشهر المقبل.

وكانت اليابان قد استأنفت بالفعل رحلات المسافرين بغرض العمل مع كوريا الجنوبية وسنغافورة وبعض الدول الأخرى.