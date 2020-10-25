بريطانيا: إصابات كورونا تصل إلى أكثر من 857 ألفاً

وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة إلى 857 ألفاً و43 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأحد بتوقيت العاصمة البريطانية لندن، وذلك بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن إجمالي الوفيات في البلاد جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 44 ألفاً و835 حالة. وتعافي من مرض "كوفيد19-" الذي يسببه الفيروس 2676 شخصاً من المصابين حتى صباح اليوم.

وجرى الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة قبل حوالي 38 أسبوعاً.