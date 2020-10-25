الفلبين تسجل 2223 إصابة جديدة بكورونا و43 وفاة

سجلت الفلبين 2223 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الأحد، بالإضافة إلى 43 وفاة.

وارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 370028 إصابة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6977، حسبما أعلنت وزارة الصحة في إحدى نشراتها.

وتشهد الفلبين ثاني أعلى معدل إصابات ووفيات بمرض كوفيد-19 في جنوب شرق آسيا بعد إندونيسيا.

وتجاوز إجمالي الإصابات بالفيروس في آسيا 10 ملايين إصابة، وهو ثاني أعلى معدل إصابات إقليمي في العالم، حسب الحصيلة التي سجلتها رويترز.