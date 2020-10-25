بريطانيا تبحث تقليص فترة الحجر الصحي

ذكرت شبكة سكاي نيوز اليوم الأحد أن مسؤولين في فريق العمل التابع للحكومة البريطانية والمكلف بمكافحة جائحة كورونا يفكرون في تقليص فترة الحجر الصحي للمخالطين لمرضى كوفيد-19 من 14 يوما إلى سبعة أو عشرة أيام.

وتواجه المملكة المتحدة، مثل العديد من الدول الأوروبية الأخرى، زيادة في عدد الحالات. وسجلت حتى الآن 884457 إصابة بفيروس كورونا و44795 وفاة وفقا لإحصاء جمعته رويترز.