روسيا تسجل 16710 إصابات جديدة بكورونا

سجلت روسيا 16710 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم الأحد من بينها 4455 حالة في العاصمة موسكو، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات في البلاد إلى مليون و513877 حالة منذ بدء تفشي الوباء.

وقالت السلطات إن 229 شخصا توفوا بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات الرسمية إلى 26050 وفاة.