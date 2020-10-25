ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار كابول إلى 30 قتيلاً

أكد مسؤول أمني أن حصيلة قتلى الانفجار الذي وقع خارج مركز تعليمي في الجزء الغربي من العاصمة الأفغانية، كابول وصلت إلى 30 شخصا على الأقل، فيما أصيب أكثر من 70 آخرين، طبقا لما ذكرته قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية اليوم الأحد.

ووقع الحادث بمنطقة "داشت إي بارشي".

وكان مهاجم انتحاري قد حاول دخول المركز أمس السبت، لكنه فجر نفسه، عندما اقترب منه حراس الأمن.

وتابع المسؤولون أن "معظم الضحايا من الشبان والمراهقين".

وقال طالب بالمركز لقناة "طلوع نيوز" إن الانفجار وقع بينما كان الطلاب يغادرون.

وأدى الهجوم إلى غضب وإدانة واسعة النطاق في أفغانستان وخارجها.