باكستان تسجل 832 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت باكستان تسع حالات وفاة في الساعات الـ24 الماضية بسبب فيروس كورونا، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 327 ألفاً و895 شخصاً، وارتفعت حصيلة الوفيات في جميع أنحاء البلاد إلى 6736، طبقاً لما ذكرته صحيفة "نيشن" الباكستانية اليوم الأحد.

وطبقاً للأرقام الصادرة عن المركز الوطني للقيادة والعمليات، فإن عدد المصابين بلغ 832 شخصاً خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأجرت باكستان حتى الآن أربعة ملايين و264 ألفاً و53 اختباراً للفيروس و28 ألفاً و724 في الساعات الـ24 الماضية.

وتعافى من المرض 310 آلاف و491 مريضاً في البلاد، فيما لا يزال 562 مريضاً في حالة حرجة.