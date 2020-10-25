إصابات كورونا عالمياً تتجاوز 42.4 مليون حالة

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 42.4 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و146185.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات: الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة: الولايات المتحدة 224128 8528383 الهند 117956 7814682 البرازيل 156471 5353656 روسيا 25821 1497167 الأرجنتين 28338 1069368 إسبانيا 34752 1046132 فرنسا 34508 1041075 كولومبيا 29802 998942 بيرو 34033 883116 المكسيك 88312 880775.